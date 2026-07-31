Масштабная атака БПЛА ВСУ на Волгоград 31 июля: что известно, разрушения — последние новости
В ночь на 31 июля Волгоград подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов противника. Как сообщили представители городских властей, дежурными средствами противовоздушной обороны воздушные цели были перехвачены, однако падение фрагментов уничтоженных аппаратов и воздействие взрывной волны привели к локальным повреждениям жилого фонда в черте города, пишет KP.RU.
Повреждения жилого фонда
По официальным данным экстренных служб и муниципальной администрации, в результате инцидента зафиксированы повреждения гражданских объектов:
- Масштаб разрушений: Повреждения различной степени получили восемь многоквартирных жилых домов.
- Характер повреждений: В зданиях выбиты оконные блоки, повреждено фасадное остекление квартир и мест общего пользования.
Организация помощи населению и ликвидация последствий
Для обеспечения безопасности и комфорта граждан, проживающих в пострадавших домах, администрация города приняла комплекс оперативных мер:
- Развертывание ПВР: На базе одной из местных средних школ оперативно открыт и функционирует пункт временного размещения (ПВР) для жильцов поврежденных многоэтажек.
- Восстановительные работы: На местах происшествий работают профильные коммунальные и специальные службы. Специалисты проводят пообъектный обход и оценку масштаба нанесенного ущерба для скорейшего проведения ремонтных работ и остекления.