Не ждать денег из бюджета: депутатов попросили лично поддержать школьников перед 1 сентября

Депутаты Госдумы могут лично помочь малоимущим и многодетным семьям подготовить детей к новому учебному году, считает председатель Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. С таким призывом она выступила в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Парламентарий напомнила, что специальной федеральной выплаты к 1 сентября в 2026 году пока не предусмотрено. При этом покупка формы, обуви, рюкзаков и канцелярии становится серьезной нагрузкой для семейного бюджета.

Останина рассказала, что возглавляемый ею Всероссийский женский союз «Надежда России» ежегодно проводит акцию «Помоги собраться в школу». Родители направляют организаторам конкретные просьбы, указывая необходимые вещи и даже размеры одежды детей. Обращения распределяют между региональными отделениями организации. К помощи подключаются волонтеры и парламентарии, которые приобретают школьную форму, рубашки, спортивную одежду, обувь и принадлежности для учебы.

«У нас 450 депутатов Госдумы, которые представляют все регионы страны. Мне кажется, каждый из них способен уделить внимание семьям с детьми и помочь им собраться в школу», — заявила Останина.

По ее словам, депутаты охотно участвуют в подобных акциях и лично встречаются с семьями. Такая помощь не заменяет системные государственные меры, но позволяет поддержать конкретных детей перед началом учебного года. Останина также призвала представителей региональных и муниципальных парламентов организовать аналогичные сборы в своих округах.

С 1 июня 2026 года российские семьи с двумя и более детьми могут вернуть часть уплаченного НДФЛ — ежегодная семейная налоговая выплата позволяет снизить ставку с 13% до 6%, а разницу (7% от дохода) государство возвращает.