Ограничение, проверка, отзыв: почему «Ижавиа» осталась без сертификата и как пассажирам вернуть деньги

Авиакомпания «Ижавиа» лишилась сертификата эксплуатанта. Приказ об этом, действующий с 1 августа, подписал руководитель Росавиации Дмитрий Ядров. Информация опубликована на официальном сайте ведомства, сообщил udm-info.ru. Как выясняла редакция издания, пассажирам, уже купившим билеты, предлагают два варианта.

По информации издания, первый — воспользоваться рейсами партнеров, которым передадут соответствующие права. Однако в этом случае придется согласиться на правила нового перевозчика.

«Обновленная информация с указанием новой авиакомпании поступит в СМС-сообщении и на электронную почту, указанную в бронировании, не позднее, чем за 24 часа до вылета», — сообщили в Росавиации.

По данным издания, второй вариант доступен, если предложенная замена не устраивает — например, не подходит дата или время, либо рейс отменили полностью. В этом случае можно потребовать возврата денег, уплаченных за билет. Пассажир имеет право оформить полный вынужденный возврат. Деньги вернут на счет, с которого производилась оплата, в течение 30 рабочих дней после подачи заявки.

В Росавиации уточнили, что решение об аннулировании сертификата принято в соответствии с воздушным законодательством. Изначально по итогам проверки в апреле, проводившейся совместно с Ространснадзором, Росавиация временно ограничила действие сертификата эксплуатанта АО «Ижавиа» до 28 июля. Причиной послужили замечания, касающиеся безопасности полетов, выявленные специалистами двух ведомств.

«Приостановка деятельности „Ижавиа“ — вынужденная мера, которая позволит нам в условленное время пересобрать компанию и усилить меры безопасности, а также устранить все замечания. При этом наша авиационная техника исправна и будет эксплуатироваться в течение этого времени. Борта „Ижавиа“ арендуют другие перевозчики», — прокомментировал ситуацию председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов.

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