Табуретка, труба и шнурок: как банда из Киселевска избивала хозяина дома — суд вынес приговор

В Киселевске суд вынес приговор участникам жестокого нападения на жителя частного дома. Вместе с подельником 37-летний мужчина вломился на территорию чужого участка и напал на хозяина, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, злоумышленники избивали хозяина дома подручными предметами: в ход пошли табуретка, металлическая труба и кулаки. Чтобы сломить сопротивление, они начали душить жертву шнурком — после этого потерпевший сдался и отдал налетчикам четыре мобильных телефона и ТВ-приставку.

По данным издания, оставив хозяина избитым и обессиленным, преступники скрылись. Мужчина потерял сознание прямо на крыльце собственного дома. Пришел в себя только от того, что рядом кто-то появился — приехавший родственник вызвал полицию и скорую помощь.

Оперативники быстро установили личности обоих нападавших. Похищенное имущество изъяли и вернули владельцу. Суд признал главного фигуранта виновным и приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его подельник пока ждет оглашения приговора.

В пресс-службе полиции Кузбасса отметили, что благодаря оперативным действиям правоохранителей преступление было раскрыто в кратчайшие сроки.

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