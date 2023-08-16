Оказался в зоне СВО после открытия уголовного дела: Экс-мэр Большого Камня вышел на связь

Экс-руководитель Надеждинского района Приморского края Рустям Абушаев впервые с апреля 2022 года вышел на связь с общественностью. В видеообращении он сообщил, что по-прежнему находится в зоне СВО и поблагодарил ребят из Приморского края, которые отправляют военным письма.

В марте 2022 года экс-мэра Рустяма Абушаева обвиняли в мошенничестве, пишет агентство «РИА Новости». Правоохранительные органы предполагали, что политик вел бизнес, но оформил документы на сторонние лица. Также он незаконно распоряжался землей региона. Следователи возбудили уголовное дело. Изначально было решено объявить Абушаева в федеральный розыск, но Фрунзенский районный суд отменил данное постановление.

В апреле экс-мэр Большого Камня Рустям Абушаев сообщил, что отправился в зону СВО. Командир приморского добровольческого отряда «Тигр» подтвердил, что заявление чиновника соответствуют действительности. После апреля не было ни одной новости от Абушаева. 16 августа появился пост на его странице в социальной сети, в котором он благодарит школьников за полученные письма.

«Дорогие дети, наши бойцы читают ваши письма. Очень приятно, вы даже не представляете, насколько вы нас поддерживаете. Здесь рядом со мной воюют и большекаменцы, где я работаю, и с Надеждинского района работают, где я раньше работал, вообще с нашего со всего Приморья... Берегите себя. Спасибо», - рассказал Рустям Абушаев

Одно из писем со словами благодарности, которое написала 17-летняя девушка, Рустям Абушаев прочитал и выложил в сеть.