«Оказывается, уже начался рак, но мы не знали»: молодая россиянка за месяц скончалась от рака крови

Молодая екатеринбурженка за месяц скончалась от рака крови, сообщило издание «Е1.ру». Подруга 26-летней девушки рассказала , какими были первые признаки болезни, которым никто не придал значения.

Подруга рассказала, что за месяц до смерти у девушки появились на ногах синяки. Им никто не придал серьезного значения. 26-летняя мастер по наращиванию волос незадолго до этого посетила с друзьями квест. Девушка решила, что там ударилась. Она хорошо себя чувствовала.

«Оказывается, это (синяки на ногах. — Прим. ред.) уже начался рак, но мы не знали», — рассказала подруга девушки.

Подруга рассказала, что девушка позвонила ей ночью. Она находилась в истерическом состоянии: плакала, кричала, утверждала, что у нее отнимаются конечности. Девушка не могла встать с кровати, тело тряслось. Она была очень напугана. Россиянка вызвала скорую. Позже она прислала подруге результаты анализов — рак крови в острой форме.

По данным подруги, последнее сообщение она получила 19 декабря. Девушку экстренно перевезли в реанимацию. У нее отказывали органы. На следующий день она умерла от сердечной недостаточности. Срок пребывания в больнице составил три недели.

