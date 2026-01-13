«Окна ходуном ходят»: ростовчане рассказали об очередной бессонной ночи

Жители Ростовской области оставляют в соцсетях комментарии о том, как пережили прошедшую ночь, сообщила rostovgazeta.ru.

По словам жителей региона, противник атаковал Ростовскую область. Работа ПВО сопровождалась громкими звуками. Некоторые россияне рассказали, что в их квартирах дрожали окна. Люди опасались, что могут вылететь стеклопакеты.

«Окна ходуном ходят», — написали пользователи.

Жители рассказали, что предпринимали различные меры безопасности. Одна жительница не отпустила супруга утром на прогулку с собакой. По ее словам, животное также напугано и не хочет лишний раз выходить на улицу.

«Собака в дом вломилась», — отметили жители региона.

Другая ростовчанка отметила, что во время громкого звука взрыва ее мама находилась на улице. Она сразу набрала мамин номер. Женщина рассказала, что во время атаки общественный транспорт прекращает движение. Пользовательница соцсетей предупреждает, чтобы жители могли заранее планировать поездки.

«Ужас, как громко», — сообщили жители Ростовской области.

По информации официального телеграм-канала Минобороны, в ночь на 13 января над территорией Ростовской области силами ПВО уничтожили семь БПЛА противника. Губернатор Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале поделился предварительной информацией: люди не пострадали.

Ранее сообщалось, что за четыре часа российские системы ПВО ликвидировали 56 украинских дронов.