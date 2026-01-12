«Стальной купол» на четыре часа. Система ПВО отразила рекордный залп из 56 дронов

12 января, с 16:00 до 20:00 по московскому времени, российские противовоздушные силы нейтрализовали массированную атаку беспилотников. Всего было перехвачено и уничтожено 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Основная часть воздушных целей была ликвидирована над южными территориями: 21 дрон — над Крымом, 18 — над Краснодарским краем и 8 — над акваторией Азовского моря.

Еще девять беспилотников сбиты над приграничными областями: по четыре над Брянской и Курской, один над Воронежской областью. Данная информация была официально подтверждена представителями Министерства обороны РФ.

Ранее сообщалось о том, что интенсивность атак БПЛА в начале января резко выросла.