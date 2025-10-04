«Оксана не уверена в себе»: сексолог объяснил тягу Самойловой к откровенным нарядам

Сексолог и психолог Елена Перелыгина высказала мнение, что желание блогера и бизнесвумен Оксаны Самойловой выбирать для светских мероприятий откровенные наряды связано с неуверенностью в себе, сообщило интернет-издание «Абзац».

«На мой взгляд, несмотря на красоту, Оксана не уверена в себе», — считает эксперт.

По информации издания, жена рэпера Джигана и многодетная мама на Неделе моды в Париже появилась в прозрачном корсете. Девушка часто выбирает откровенные наряды. Эксперт Елена Перелыгина считает, что, оказываясь в конкурентной среде, блогер чувствует сомнения в своей выигрышной позиции.

«Откровенные наряды говорят о том, что женщина хочет максимально привлечь к себе мужское внимание», — отметила эксперт.

Психолог считает, что любая женщина при помощи откровенного наряда пытается показать своему партнеру, что остается привлекательной для других мужчин. Эксперт предупредила, что иногда можно добиться обратного эффекта.

«Оксана зря это делает», — в беседе с «Абзацем» высказала мнение сексолог и психолог Елена Перелыгина.

Эксперт добавила, что в некоторых случаях выбор откровенной одежды сигнализирует о страхе надвигающегося взросления.

По информации издания, подписчики Самойловой иногда с иронией призывают блогера одеться. Девушка периодически публикует свои фото в откровенных нарядах, сделанные на пляже или на красной дорожке.

