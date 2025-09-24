«Глубинные проблемы»: выяснилась причина одиночества Екатерины Варнавы и ее нежелания иметь детей

Екатерина Варнава заявила в интервью Radio Van, что не планирует вступать в брак и заводить детей. Актриса объяснила, что чувствует большую ответственность перед потомством и предпочитает сосредоточиться на других важных делах. В данный момент она находит радость в общении со своими двумя крестницами, которые являются для нее отдушиной. Варнава считает, что у нее есть еще лет 15, чтобы реализовать что-то значимое и полезное для общества, и не хочет отвлекаться на семейные обязательства. В чем еще может быть причина одиночества актрисы, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Марианна Абравитова.

По словам психолога, Екатерина — личность очень сложная и имеет глубокие психологические проблемы

«То, что она звезда и всеми любима, начиная с «Comedy Woman», где она, наверное, была у всех самой любимой героиней, она привыкла быть в центре внимания и отдавать всю себя карьере, работе и творчеству. На карту было поставлено все ради этого. Но при всем при этом, обратите внимание на метаморфозы внешние, которые претерпела Варнава — сколько экспериментов она над собой поставила», — отметила эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

В артистке изменено практически все, она делала не одну пластику, но даже изменила цвет глаз.

«Для того, чтобы пройти такие изменения, к ним нужно долго идти, очень сильно их желать. Обычно человек с этими изменениями связывает изменения в своей структуре личности, в своей судьбе. Пройти пластику, пройти изменение цвета глаз — это крайне тяжело на самом деле. И все это связано и с физическими испытаниями, с большими рисками, с наркозами, с возможностью вообще быть обезображенной. Она шла на все эти риски для этих изменений», — продолжила Абравитова.

И это, по словам психолога, значит, что ее жизнь и она сама как личность в корне ее не устраивали.

Фото: [ соцсети ]

«Таким образом, изменив свою внешность до неузнаваемости — если вы возьмете фотографию до и после, вы даже никакого сходства не найдете — она меняла личность. Я считаю, что нежелание заводить семью и детей связано именно с ее болевыми точками, с ее опытом, который она проходила и не всегда, кстати говоря, делилась этим опытом. Мы знаем, что у нее были любящие родители и, конечно, говорить о том, что она недолюблена в детстве, не представляется возможным», — подчеркнула эксперт.

Значит эти травмы идут не из детства. Может быть, из юности или изначальной фазы ее карьеры или отношений с мужчинами.

«Когда женщина отвергает то, что заложено в ней природой, как деторождение и создание семьи, появление в ее жизни мужа — это как раз говорит об отвержении себя как женщины. Значит, ее интересы и цели либо вне пола находятся, либо здесь, может быть, еще более глубинные проблемы, которых я даже не хочу касаться, связанные с принятием пола», — продолжила психолог.

Еще одна возможная причина, по словам эксперта, это просто получение удовольствия и дивидендов от жизни, потому что Екатерина всю жизнь работала, боролась с собой, переделывала себя и проходила жесткий опыт.

«И, возможно, что сейчас она решила, что будет жить в удовольствии, а если ты хочешь жить в удовольствии для себя, ни о каких детях тогда речь не идет, ни о каком муже речь не идет. Потому что это всегда компромиссы, это жертвоприношение, служение даже в определенной степени. Когда есть дети и муж, ты сам себе на 100% принадлежать не можешь», — заключила Абравитова.

