«Он даже красивее, чем Санкт-Петербург и Москва»: иностранцы оставили отзывы о Нижнем Новгороде

Жители разных стран после посещения Нижнего Новгорода оставляют о нем положительных отзывы в соцсетях и других платформах, сообщил newsnn.ru.

По информации издания, у большинства туристов остались приятные воспоминания после посещения Нижнего Новгорода из-за чистоты. Некоторые пользователи признаются, что настолько чистого города не видели ни в одной стране Европы. Туристы сравнивают его и с российскими населенными пунктами.

«Это мой любимый российский город. Я думаю, он даже красивее, чем Санкт-Петербург и Москва», — NewsNN проанализировал отзывы туристов под различными роликами YouTube-блогеров.

По данным издания, многие иностранные путешественники считают Нижний Новгород красивым городом. Им нравятся местные достопримечательности. Туристы посещали российский город в разные годы — кто-то пишет, что приезжал 20 лет назад, кто-то — 30. Однако в разные годы Нижний Новгород оставил приятные воспоминания. Иногда туристы совершали визит в праздничные дни, например, в юбилейный день города.

Один из пользователей отметил, что за границей распространяют недостоверную информацию о России. Он посетил Нижний Новгород и был приятно удивлен воспитанностью горожан, их вниманием и приветливостью. Пользователь написал, что западная пропаганда о России отличается неоправданным негативом.

