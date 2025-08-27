Владивосток стал звездой большого экрана? Российские и японские киноленты снимали в Приморье

Советские, российские и иностранные режиссеры не раз выбирали Приморский край для съемок фильмов, сообщил vostokmedia.com. В День российского кино редакция решила вспомнить, в каких именно кинолентах можно наблюдать краевиды региона.

По информации издания, в начале 2000-х годов Приморье пользовалось особой популярностью у японских режиссеров. На территории региона воссоздавали необычные истории. Так, в мелодраме «Отель „Венера"» поднимают социальную тему отчужденных людей. Для них создан отдельный приют. Фильм сняли в 2004 году. В 2013 году японские кинорежиссеры выбрали Владивосток для съемок триллера. Главная героиня приезжает в поисках любви, но становится вовлеченной в разборки бандитов.

По данным издания, российские режиссеры выбрали Приморский край для съемок фильмов «Сказка про темноту», «Напарник», «На районе», «Владивосток». Сейчас местные жители могут наблюдать за процессом создания сериала «Обнальщик». Преимущественно в кадрах перечисленных фильмов появляется Владивосток. Не менее популярным город был и в советские годы.

