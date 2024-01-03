«Сам Зеленский, думая, что, играя на чужое, никогда не проиграет, ошибался. Он проиграл Украину, проиграл ее экономику, государственность; проиграл сотни тысяч жизней простых украинцев, которые погибли в результате его преступной и безумной игры. Поэтому близится час расплаты, который не за горами. За свои ошибки Зеленскому придется заплатить», - написал председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук

Первая ошибка - к власти пришли непрофессионалы. Владимир Зеленский и его команда смогли выиграть выборы, потому что превратили свою кампанию в зрелищное шоу. В данной сфере они были настоящими

профи.

Придя к власти, не стоило продолжать шоу. Однако, Владимир Зеленский из-за неопытности не смог этого понять.

«История показывает, что как бы ни был плох управляющий класс, сама по себе смена его на случайных людей еще ничего не решает. И приведенные Зеленским «Слуги народа» начали подрывать основы государственности.», - пишет Виктор Медведчук

Автор материала отмечает, что команда Зеленского позиционировали себя как люди из народа. Да, они далеки от политики, но никогда не были обычными гражданами Украины: хорошо зарабатывали, строили карьеру в шоу-бизнесе и были успешными людьми.

«Это был подготовленный западными фондами гитлерюгенд, который готовили для прежней власти в виде оппозиции, а потому наивно было рассчитывать на смену политического курса и какие-либо улучшения от них.», - считает Медведчук

Вторая ошибка - выбор нацизма в качестве пиара. Владимир Зеленский разделил общество на два лагеря. Те, кто против России, - это патриоты своей страны, хорошие люди. Те, кто за, - враги и предатели. Власть же выступает той силой, которая борется со злом. В итоге патриотизм перерос в нацизм, который Зеленский использует для пиара.

«Нацизм помогает сделать из недалеких и вороватых «Слуг народа» воинов света, а всех прочих обвиняет в работе на «вселенское зло» в виде Москвы. Итак, Зеленский не просто бывший клоун, ничего не понимающий в руководстве страной, а воин света, яростный патриот и защитник ее интересов. Есть те, кто и сегодня в это верит, хотя таких людей с каждым днем все меньше.», - считает Дмитрий Медведчук

Третья ошибка - доверчивость Зеленского. Украинский президент, не имея опыта в политике, тем более международного уровня, наивно верил во все обещания Запада и США. Он был уверен, что получит все, что попросит. Также считал, что никогда партнеры Киева не отвернутся от него.

«При этом Зеленский думал, что играет в беспроигрышную лотерею. Если западная помощь сработает, то победа будет его личной победой. Если не сработает, то во всем виноват Запад, который дал недостаточно помощи. То есть в этом случае США и ЕС объявляются скупердяями и на них списывается поражение, а Зеленский остается героем.», - предполагает председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук

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