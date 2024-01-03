«Он проиграл Украину»: Медведчук назвал главные ошибки Зеленского
Фото: [Pxhere.com]
Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте движения, назвал три главные ошибки, которые допустил президент Владимир Зеленский.
«Сам Зеленский, думая, что, играя на чужое, никогда не проиграет, ошибался. Он проиграл Украину, проиграл ее экономику, государственность; проиграл сотни тысяч жизней простых украинцев, которые погибли в результате его преступной и безумной игры. Поэтому близится час расплаты, который не за горами. За свои ошибки Зеленскому придется заплатить», - написал председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук
Первая ошибка - к власти пришли непрофессионалы. Владимир Зеленский и его команда смогли выиграть выборы, потому что превратили свою кампанию в зрелищное шоу. В данной сфере они были настоящими
профи.
Придя к власти, не стоило продолжать шоу. Однако, Владимир Зеленский из-за неопытности не смог этого понять.
«История показывает, что как бы ни был плох управляющий класс, сама по себе смена его на случайных людей еще ничего не решает. И приведенные Зеленским «Слуги народа» начали подрывать основы государственности.», - пишет Виктор Медведчук
Автор материала отмечает, что команда Зеленского позиционировали себя как люди из народа. Да, они далеки от политики, но никогда не были обычными гражданами Украины: хорошо зарабатывали, строили карьеру в шоу-бизнесе и были успешными людьми.
«Это был подготовленный западными фондами гитлерюгенд, который готовили для прежней власти в виде оппозиции, а потому наивно было рассчитывать на смену политического курса и какие-либо улучшения от них.», - считает Медведчук
Вторая ошибка - выбор нацизма в качестве пиара. Владимир Зеленский разделил общество на два лагеря. Те, кто против России, - это патриоты своей страны, хорошие люди. Те, кто за, - враги и предатели. Власть же выступает той силой, которая борется со злом. В итоге патриотизм перерос в нацизм, который Зеленский использует для пиара.
«Нацизм помогает сделать из недалеких и вороватых «Слуг народа» воинов света, а всех прочих обвиняет в работе на «вселенское зло» в виде Москвы. Итак, Зеленский не просто бывший клоун, ничего не понимающий в руководстве страной, а воин света, яростный патриот и защитник ее интересов. Есть те, кто и сегодня в это верит, хотя таких людей с каждым днем все меньше.», - считает Дмитрий Медведчук
Третья ошибка - доверчивость Зеленского. Украинский президент, не имея опыта в политике, тем более международного уровня, наивно верил во все обещания Запада и США. Он был уверен, что получит все, что попросит. Также считал, что никогда партнеры Киева не отвернутся от него.
«При этом Зеленский думал, что играет в беспроигрышную лотерею. Если западная помощь сработает, то победа будет его личной победой. Если не сработает, то во всем виноват Запад, который дал недостаточно помощи. То есть в этом случае США и ЕС объявляются скупердяями и на них списывается поражение, а Зеленский остается героем.», - предполагает председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук
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