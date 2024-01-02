Зеленский назвал задачи ВСУ против России на 2024 год

«Защита» востока Украины должна стать задачей номер один для ВСУ на 2024 год, заявил президент страны Владимир Зеленский.

В расширенном интервью журналу The Economist украинский лидер пояснил, что он имеет ввиду. Со слов Зеленского, для ВСУ важно сейчас оборонять такие города, как Харьков, Днепропетровск, Запорожье, Херсон и Николаев, чтобы они не достались России.

«Задачей для ВСУ будет защита востока, оборона важных городов, востока и юга, Харькова, Днепра, Запорожья, Херсона, Николаева, и защита критической инфраструктуры страны», — подчеркнул он.

Как отмечает издание, теперь Зеленский старается не устанавливать временных рамок по возвращению уже утраченных Украиной территорий хоть и не отрицает тот факт, что вернуть Донбасс и Крым также приоритетная задача Киева.

Ранее Зеленский признался, что запросил у Запада ракету Taurus, чтобы уничтожить Крымский мост. Украинский президент добавил, Россия должна не забывать о том, что для ВСУ Крымский мост в первую очередь военный объект. И он должен быть ликвидирован.