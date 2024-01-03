«Они сильнее - это объективно»: Командир ВСУ пояснил, почему они не могут победить армию РФ

Командир батальона третьей штурмовой бригады Ролло принял участие в украинском телемарафоне, где командиры отвечали на вопросы гражданских лиц, пишет издание « Страна.ua».

Один молодой человек обратился с вопросом, насколько армия России хуже снаряжена, чем ВСУ. Командир опровергнул мнение, что военные РФ хуже снаряжены, чем ВСУ.

«Российская армия ничем не хуже украинской, даже лучше. Технологически лучше оснащена, больше техники, лучше оружие, лучше снаряжение чем у украинской», - рассказал командир батальона третьей штурмовой бригады Ролло

Командир посчитал подобный вопрос унизительным. Выходит, что российская армия слабая и не оснащенная ничем, а ВСУ не могут справиться с таким слабым противником. Украинский военный перешел на нецензурную лексику. Он отметил, что российскую армию можно считать как одну из самых сильных во всем мире.

«Они сильнее - это объективно», - констатировал военный ВСУ

Командир также отметил, что Россия инициировала государственные программы, которые направлены на поддержание армии. Также он признал, что в зоне СВО Украина терпит поражение перед Россией.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский высказал мнение, что Украине необходимо передать ракеты дальнего поражения, чтобы Киев мог наносить удары по отдаленной территории России.