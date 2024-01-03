Глава МИД Польши призывает дать Украине ракеты дальнего поражения для ударов по РФ

Глава МИД Польши Радослав Сикорский уверен, что Украина должна наносить ответные удары по территории России после недавних массированных атак по центрам принятий военных решений. Для этой цели спикер настаивает на передаче Киеву ракет, которые способны атаковать дальние позиции, размещенные на территории России, сообщает агентство «РИА Новости» .

«Мы должны ответить на последнее нападение на Украину <…> предоставлением Киеву ракет большой дальности, которые позволят ему уничтожить стартовые площадки и командные центры.», - написал в соцсети X глава МИД Польши Радослав Сикорский

Стоит отметить, что массированный обстрел территории Украины по военным и стратегическим объектам, был объявлен уже после того, как ВСУ целенаправленно обстреляли Белгород накануне Нового года. Ракеты запустили в самый центр города, где мирные жители готовились к праздникам: ходили по магазинам, прогуливались. Сразу сообщили о 15 погибших, но число пострадавших постоянно возрастало.

Военный эксперт Михаил Поликарпов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказал, как во время актов возмездия военным РФ удается обходить систему ПВО Украины.