«Онкологией заболели»: Генерал из Волгограда может уйти от ответственности после угроз коллегам

В редакцию издания «НовостиВолгограда.ру» в конце прошлой недели прислали видео, на котором снято, как проходило совещание в главке. Эксперт проанализировал, понесет ли ответственность генерал МЧС Николай Любавин, который угрожал своим подчиненным, сообщает novostivolgograda.ru .

Николай Любавин на заседании сообщил, что получил жалобу от кого-то из своих подчиненных. В доносе было указано, что супруга генерала работает в банке. Также сообщалось, что сам главный волгоградский спасатель превышает полномочия. Согласно записям видео, генерал МЧС отреагировал на жалобу таким образом:

«Кто это писал, я еще раз говорю, чтоб у него руки отсохли, и онкологией заболела вся семья. Я не пожалею этого сказать, потому что, ну, действительно, когда люди инфантильные шизофренические мысли свои пишут — они не понимают, что они делают.»

Реакция на конфликт уже поступила. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн проинформировал, что проводится внутренняя проверка. Отчета о проделанной работе еще нет, поэтому редакция предполагает, что проверка еще проходит.

Адвокат Александр Тарасов считает, что вряд ли можно привлечь генерала за подобные пожелания. Он обращался в целом ко всем тем, кто испытывает к нему неприязнь. Исполнить то, что он говорил, нереально.

«Значит, это не угроза конкретному человеку. Да и вообще, это сложно назвать угрозой. Скорее пожелание, ведь он своими силами не может и не собирается воплощать в жизнь желаемое», — отметил волгоградский адвокат, кандидат юридических наук Александр Тарасов.

Ранее мы сообщали, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.