«Оно того стоит»: красноярка в пять утра за пять минут сняла северное сияние над трассой

В Сибири и на обширных территориях России второй день подряд продолжается уникальное световое шоу — в небе снова видны всполохи северного сияния, сообщил prmira.ru.

Во вторник, 19 января, красноярка Василина поделилась с «ПМ» своими кадрами, сделанными на трассе между Красноярском и Железногорском. По ее словам, она снимала небесное представление в предрассветные часы, с пяти до шести утра. Все представленные горожанкой фотографии были сделаны буквально за пять минут.

«Замерзли руки, но оно того стоит», — призналась «ПМ» красноярка Василина.

Жителям Красноярского края второй день подряд удалось стать свидетелями и запечатлеть это редкое для региона атмосферное явление. Причиной феномена стал выброс плазмы в результате мощной солнечной вспышки, достигшей Земли 19 января и спровоцировавшей сильнейшую за последнее время магнитную бурю. Ее воздействие и стало основным фактором, позволившим аврору наблюдать в относительно низких широтах.

Как сообщили специалисты из лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, накануне был зарегистрирован новый всплеск геомагнитной активности.

