Рузский регоператор за месяц установил 197 новых баков на контейнерных площадках Подмосковья

Рузский региональный оператор за месяц установил 197 новых баков на контейнерных площадках Подмосковья. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Также в апреле в регионе заменили свыше 340 поврежденных баков и отремонтировали порядка 90.

Всего за месяц регоператор вывез свыше 858 тыс. кубометров мусора с 13 территорий. Больше всего — в Одинцово, Красногорске и Истре — 267 тыс. кубометров, 189 тыс. кубометров и 138 тыс. кубометров соответственно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе модернизируют более 1 тыс. контейнерных площадок.