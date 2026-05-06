«Биткоины не взлетели»: россиянин набрал кредитов на ₽6,2 млн для майнинг-фермы и получил 4 года колонии

Житель Свердловской области вместо криптосостояния заработал уголовное дело. Мужчина набрал кредитов в пяти банках на сумму более 6,2 млн рублей, а потом объявил себя банкротом. Суд не поверил в историю про «золотую майнинг-ферму» и отправил горе-бизнесмена за решетку на 4 года. Об этом сообщает Lenta.ru.

В феврале 2022 года россиянин, не имея ни работы, ни дохода, принялся штурмовать банки. Он нарисовал подложные документы, взял ссуды в пяти кредитных организациях, часть денег обналичил, часть перевел третьим лицам. Затем, когда пришло время платить, мужчина ловко подал заявление о банкротстве. В суде он разыграл драматическую сцену: мол, его обманул «финансовый консультант», который уговорил взять кредиты на покупку майнинг-фермы для добычи криптовалюты.

Однако киллеровский аргумент не сработал. Суд указал на подложные документы, которые осужденный собственноручно предоставлял в банки. Финансовый консультант, на которого все свалили, теперь фигурирует в отдельном уголовном деле. А самому «крипто-предпринимателю» вынесли приговор — 4 года колонии общего режима.

