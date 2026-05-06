Повар заявляет: Ошибка при разморозке продуктов убивает бактериями — не делайте так больше!

Кухонный стол — не место для разморозки. Повар Дэвид Гиберт предупредил: оставлять мясо или рыбу при комнатной температуре смертельно опасно. На поверхности еды в тепле стремительно размножаются бактерии, вызывающие тяжелое пищевое отравление. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Специалист пояснил, что при температуре от +5 до +60 градусов продукты попадают в «опасную зону». В этом диапазоне микроорганизмы плодятся с ужасающей скоростью. Даже если вы планируете сразу жарить курицу, после нескольких часов в тепле она превращается в рассадник инфекции.

Гиберт настаивает: единственный безопасный способ — разморозка в холодильнике. Да, это дольше. Зато бактерии не успевают проснуться. Если времени в обрез, можно погрузить замороженный продукт в холодную воду. Но ни в коем случае не в горячую.

Миллионы россиян годами совершают эту ошибку, рискуя здоровьем семьи. Повар объясняет: разморозка — это не просто процесс, а вопрос безопасности, текстуры и вкуса. Испорченная еда не только теряет сочность, но и способна уложить человека на больничную койку.

