Скандал на пляже Паттайи: очевидцы сообщили о массовой оргии якобы русскоговорящих туристов

На популярном тайском курорте Паттайя произошел резонансный инцидент с участием русскоговорящих туристов. По информации Telegram-канала Baza, очевидцы сообщили о непристойном поведении группы отдыхающих на пляже в ночное время. Об этом пишет Lenta.ru.

Свидетели рассказали, что восемь человек зашли в море и разделились на пары, далее они якобы придались сексуальным утехам. Окружающие пытались сделать замечание, но это не возымело действия. Позже одна из пар покинула воду, когда заметила, что их снимают на телефон. Остальные продолжили. Видеозаписи произошедшего распространились в социальных сетях.

Местные жители выразили возмущение. По их словам, на кадрах слышна русская речь, что позволило идентифицировать участников. Тайцы заявили, что подобное поведение наносит репутационный ущерб курорту, и призвали власти усилить контроль за соблюдением общественного порядка на пляжах. Официальных комментариев от полиции Паттайи или представителей туристической полиции на момент публикации не поступало. Российское консульство в Таиланде ситуацию пока не комментировало.

Ранее турэксперт заявил, что осенние путевки в Азию и Турцию разбирают с летней горячкой.