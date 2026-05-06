Трекеры врут, но помогают: кардиолог назвал главную причину плохого сна

Жалобы на плохой сон стали настолько массовыми, что кажутся новой нормой. Умные кольца и трекеры фиксируют нехватку глубокой фазы, люди сравнивают показатели, а врачи в ответ советуют меньше нервничать. Но кардиолог Александр Орлов, кандидат медицинских наук, с таким подходом не согласен. В беседе с RuNews24.ru он выразил уверенность: виноват не стресс, а кое-что другое.

Главный враг сна, по мнению Орлова, — объем информации, с которым сталкивается современный человек. Полтора века назад базовым источником была газета — пара строчек за утренним кофе. Сегодня этот объем вырос на много порядков, а мозг обязан все это обрабатывать. И делает он это некритично — воспринимает любой поток, который ему подают. Даже когда человек листает чужую жизнь в соцсетях без всякого интереса, мозг продолжает анализировать, делать выводы и расставлять оценки. Без остановки. И когда наступает время ложиться спать, этот процесс не выключается по команде.

Сон, напоминает эксперт, — сложный нейропроцесс. Для него должны совпасть десятки условий: освещенность и температура в комнате, влажность, время последнего приема пищи, отсутствие экранов. Добавьте к этому невозможность остановиться. Раньше, если человек плохо спал ночь, он мог выспаться в выходные. Сегодня ритм не останавливается, и окно восстановления становится все уже.

Что делать? Орлов разделяет случаи на два типа. Первый: человек сам понимает, почему плохо спит — поздно ложится, смотрит в экран до полуночи, пьет кофе после обеда. Здесь не нужна диагностика. Нужна дисциплина, и никаких особых процедур. Второй: причины неочевидны. Тогда Орлов рекомендует идти к сомнологу и делать полноценную полисомнографию, а не гадать по данным кольца.

«Нередко за нарушениями сна без явных причин скрываются реальные неврологические состояния, которые проявляются именно через сон и больше никак — пока. Не стоит все сваливать на перегруз. Иногда люди болеют настоящими заболеваниями», — отметил собеседник.

Что касается трекеров, их ценность не в точности замера фаз. Их ценность в том, что они создают привычку замечать связь между поведением и самочувствием. Человек, который каждое утро смотрит на данные, рано или поздно начинает их понимать. Это уже большой шаг. Плохой сон — это симптом, а не болезнь. Лечить нужно причину, а не цифру на экране.

