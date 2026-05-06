«Не разгонят, а задушат?» ЦБ объяснил, почему высокая ставка — это забота о вашем будущем

Россияне и бизнес давно требуют снижения ключевой ставки, но Центробанк не спешит. Регулятор наконец объяснил, почему держит ставку высокой. Оказывается, это не попытка «задушить» экономику, а забота о долгосрочном росте ВВП. Об этом сообщает «Lenta.ru».

В ЦБ признали, что получают массу вопросов от подписчиков, о том когда они будет работать на рост экономики, а не на снижение инфляционных ожиданий? Ответ регулятора оказался парадоксальным. Именно высокая ставка, по мнению ЦБ, и есть работа на рост. Но только не на кратковременный рывок, после которого неизбежен спад, а на устойчивое развитие.

Как пояснили в Банке России, ставка напрямую влияет на спрос. Когда она высокая, люди и компании меньше тратят и берут кредитов. Это позволяет сблизить темпы роста спроса и предложения и опустить инфляцию до таргета в 4 процента. А низкая инфляция — единственное условие для долгосрочного роста ВВП.

Инфляционные ожидания здесь играют роль вспомогательного инструмента. Но сейчас они, по оценке ЦБ, завышены. Чем выше ожидания, тем скорее люди и бизнес предпочтут расходовать средства, а не сберегать. Это усложняет задачу охлаждения спроса.

Ранее стало известно, куда вкладывать деньги, чтобы не потерять из-за инфляции.