ООН: К 2030 году медики могут остановить распространение СПИДа

Если к проблеме подключаться политические деятели и будет выделено достаточное количество денежных средств, то к 2030 году медики смогут положить конец распространению СПИДа и ВИЧа, пишет агентство « РИА Новости ».

На сайте Объединённой программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) разместили доклад, в котором опубликованы статистические данные. В настоящее время в странах, в которых вопрос решается на политическом уровне, количество инфицированных снижается. Большое значение имеет достаточной финансовый ресурс для научных разработок и проведения исследований.

Противовирусное лечение, которое используют во многих странах, показывает свою эффективность. Особое внимание стоит уделить вопросу расширения масштабов тестирования на ВИЧ.