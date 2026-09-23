«Это не подарок, а перерасчет». Часть пенсионеров осенью получит прибавку почти 11 тыс. рублей

Пенсионерам старше 80 лет получат выплату в размере 11 тыс. рублей

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Кира Морозова]

Пенсионерам, отметившим 80-летие в августе, полагается ежемесячная прибавка около 11 тыс. руб. Как пояснила в интервью изданию «Прайм» эксперт Президентской академии Екатерина Медякова, фиксированная выплата увеличится на 9 584,69 руб., а надбавка на уход составит 1 413,86 руб.

Аналогичное повышение предусмотрено для граждан, которым в августе впервые установили I группу инвалидности, если увеличенная выплата не назначалась им ранее. Получить двойную надбавку одновременно за возраст и инвалидность нельзя.

Получателям накопительной пенсии после августовского перерасчета выплаты вырастут на 17,3%. Работающим пенсионерам размер прибавки рассчитали с учетом страховых взносов работодателей за 2025 год, но не более чем за три пенсионных коэффициента.

В ноябре также пересмотрят специальные доплаты бывшим членам летных экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Размер выплат будет зависеть от страховых взносов работодателей за предыдущий квартал.

Ранее сообщалось о том, что средняя пенсия в России выросла до 25 469 рублей.

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