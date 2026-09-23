Россиян атакует ОРВИ без температуры: врачи рассказали о необычных симптомах

Инфекционист Тимаков: осенью начал атаковать ОРВИ без температуры

Общество

Этой осенью россияне все чаще сталкиваются с ОРВИ, которое может протекать без повышения температуры. Среди характерных жалоб — сильная слабость, ломота в теле, першение и неприятные ощущения в горле.

О похожих симптомах сообщают жители разных регионов страны. У заболевших также могут наблюдаться сухость во рту, разбитость и першение в горле, тогда как температура остается нормальной. По одним симптомам определить конкретный вирус невозможно.

Инфекционист Евгений Тимаков рассказал РЕН ТВ, что нынешняя ситуация может быть связана в том числе с циркуляцией вариантов коронавируса. В частности, специалист упомянул вариант «Стратус», относящийся к линии «Омикрон».

При этом коронавирусы остаются не единственными возбудителями сезонных респираторных инфекций. ОРВИ могут вызывать риновирусы, для которых характерны насморк и поражение верхних дыхательных путей, а также аденовирусы, которые способны сопровождаться высокой температурой.

Врачи также готовятся к новому сезону гриппа. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала о росте заболеваемости гриппом H3N2 в Южной Америке и H1N1 в Азии. Эти варианты могут распространиться и в России.

При этом специалисты ожидают, что основная волна гриппа придется на конец осени. Евгений Тимаков прогнозировал первую волну на конец ноября, а следующую — на февраль–март 2027 года.

Точно установить возбудителя инфекции можно только с помощью лабораторной диагностики. Нормальная температура при этом не означает, что болезнь следует переносить на ногах. При выраженной слабости или ухудшении самочувствия рекомендуется обратиться к врачу.

Читайте также

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев проголосовал на выборах в Московской области

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев проголосовал на выборах в Московской области

Итоги выборов в Госдуму: расклад партий по партийным спискам

Итоги выборов в Госдуму: расклад партий по партийным спискам

Хищник во дворе дома: полицейским пришлось открыть огонь в Красноярске

Хоккеисты двух «Динамо» сцепились уже в первые секунды матча КХЛ

Укрытие только навредит: дачникам дали советы по защите растений в Подмосковье осенью

Укрытие только навредит: дачникам дали советы по защите растений в Подмосковье осенью

«Покойника» задержали за дебош на севере Москвы

«Покойника» задержали за дебош на севере Москвы

«Игра — залог успеха, а не чтение». Эксперт о правильном подходе к развитию дошкольников

«Игра — залог успеха, а не чтение». Эксперт о правильном подходе к развитию дошкольников

Когда в Москве и Подмосковье ударят первые заморозки и чего ждать от погоды в конце сентября

Когда в Москве и Подмосковье ударят первые заморозки и чего ждать от погоды в конце сентября

Мытье рук больше не спасает: эпидемиолог разрушил миф о защите от кишечных инфекций

Мытье рук больше не спасает: эпидемиолог разрушил миф о защите от кишечных инфекций

Квадратные метры пересчитают: в Госдуму внесли важный законопроект для владельцев жилья

Шестидневку — прочь: в ОП РФ предложили учить по субботам только добровольно

Шестидневку — прочь: в ОП РФ предложили учить по субботам только добровольно

Как вернуть молодежь на Донбасс? В Совфеде предложили конкретный механизм

Как вернуть молодежь на Донбасс? В Совфеде предложили конкретный механизм

Добавьте mosregtoday.ru в избранное