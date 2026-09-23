Россиян атакует ОРВИ без температуры: врачи рассказали о необычных симптомах

Этой осенью россияне все чаще сталкиваются с ОРВИ, которое может протекать без повышения температуры. Среди характерных жалоб — сильная слабость, ломота в теле, першение и неприятные ощущения в горле.

О похожих симптомах сообщают жители разных регионов страны. У заболевших также могут наблюдаться сухость во рту, разбитость и першение в горле, тогда как температура остается нормальной. По одним симптомам определить конкретный вирус невозможно.

Инфекционист Евгений Тимаков рассказал РЕН ТВ, что нынешняя ситуация может быть связана в том числе с циркуляцией вариантов коронавируса. В частности, специалист упомянул вариант «Стратус», относящийся к линии «Омикрон».

При этом коронавирусы остаются не единственными возбудителями сезонных респираторных инфекций. ОРВИ могут вызывать риновирусы, для которых характерны насморк и поражение верхних дыхательных путей, а также аденовирусы, которые способны сопровождаться высокой температурой.

Врачи также готовятся к новому сезону гриппа. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала о росте заболеваемости гриппом H3N2 в Южной Америке и H1N1 в Азии. Эти варианты могут распространиться и в России.

При этом специалисты ожидают, что основная волна гриппа придется на конец осени. Евгений Тимаков прогнозировал первую волну на конец ноября, а следующую — на февраль–март 2027 года.

Точно установить возбудителя инфекции можно только с помощью лабораторной диагностики. Нормальная температура при этом не означает, что болезнь следует переносить на ногах. При выраженной слабости или ухудшении самочувствия рекомендуется обратиться к врачу.