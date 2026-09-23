Жилье в России снова дорожает: риелторы назвали новые цифры

Цены на жилье в России с начала 2026 года выросли примерно на 6–7%. При этом темпы подорожания недвижимости замедлились и в целом находятся около уровня инфляции. Об этом в интервью ТАСС сообщила президент Российской гильдии риелторов Ирина Зырянова.

По ее словам, динамика стоимости квартир заметно отличается в зависимости от региона и конкретного сегмента рынка. В среднем по стране специалисты фиксируют замедление роста цен.

Одним из факторов, влияющих на ситуацию, Зырянова назвала высокие ипотечные ставки. По ее словам, сейчас приобрести жилье с использованием ипотеки могут позволить себе не все потенциальные покупатели.

Глава РГР отметила, что ставки по рыночной ипотеке находятся на уровне 17–18%. При этом воспользоваться льготными программами, включая семейную ипотеку, может только ограниченная часть граждан.

Ранее ипотечные сделки занимали около 60–80% российского рынка жилья, однако в 2026 году структура спроса изменилась. Высокая стоимость кредитов стала одним из факторов, повлиявших на активность покупателей и динамику цен.