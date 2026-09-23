Вклады снова дорожают: банки подняли максимальную ставку до 13,01%

ТАСС: банки подняли максимальную ставку по вкладам до 13,01%

Общество

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках России во второй декаде сентября 2026 года выросла до 13,01% годовых. Об этом говорится в материалах Банка России, передает ТАСС.

В первой декаде сентября показатель составлял 12,95% годовых. Во второй половине августа средняя максимальная ставка была еще ниже — 12,9%.

Для мониторинга Банк России использует данные Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка ДОМ.РФ, МКБ, Т-банка, ПСБ и Совкомбанка.

При расчете учитываются максимальные ставки по вкладам, которые доступны всем клиентам конкретного банка. ЦБ не включает в показатель предложения с капитализацией процентов.

Также в расчет не попадают депозиты, для открытия которых клиенту необходимо выполнить дополнительные условия. Речь идет, в частности, о покупке инвестиционных паев, открытии индивидуального инвестиционного счета или оформлении инвестиционного либо накопительного страхования жизни.

Кроме того, регулятор не учитывает вклады, в которых на разных этапах срока действия депозита предусмотрены разные процентные ставки.

Читайте также

Медики назвали пять неочевидных признаков проблем с сердцем

Медики назвали пять неочевидных признаков проблем с сердцем

Восемь добавок попали под подозрение: ученые изучили влияние на давление

«С двух до пяти лет — не больше часа в день». Почему ТВ опасен для малышей?

«С двух до пяти лет — не больше часа в день». Почему ТВ опасен для малышей?

Колоноскопия закончилась трагедией: во Владивостоке врача наказали после смерти 85-летнего пациента

«Календарь отпуска пересмотрят»: выходные не войдут в 28 дней

«Календарь отпуска пересмотрят»: выходные не войдут в 28 дней

Положительный тест еще не приговор: почему здоровым людям советуют не спешить с анализом

Пожилым вернут часть денег за капремонт: Чаплин раскрыл условия получения компенсации

Падел оказался «порнографией»: депутат из Екатеринбурга требует снести корт

Десятки раненых и жертвы: Минздрав назвал число пострадавших после атаки БПЛА в Подмосковье

Десятки раненых и жертвы: Минздрав назвал число пострадавших после атаки БПЛА в Подмосковье

От шпрот до джема: какие консервы скоро нельзя будет купить без специального кода

От шпрот до джема: какие консервы скоро нельзя будет купить без специального кода

Депутат Сергей Колунов высоко оценил работу центра общественного наблюдения в Одинцове

Депутат Сергей Колунов высоко оценил работу центра общественного наблюдения в Одинцове

Глава Щелкова: молодежь активно приходит на избирательные участки в округе

Глава Щелкова: молодежь активно приходит на избирательные участки в округе

Добавьте mosregtoday.ru в избранное