Вклады снова дорожают: банки подняли максимальную ставку до 13,01%

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках России во второй декаде сентября 2026 года выросла до 13,01% годовых. Об этом говорится в материалах Банка России, передает ТАСС.

В первой декаде сентября показатель составлял 12,95% годовых. Во второй половине августа средняя максимальная ставка была еще ниже — 12,9%.

Для мониторинга Банк России использует данные Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка ДОМ.РФ, МКБ, Т-банка, ПСБ и Совкомбанка.

При расчете учитываются максимальные ставки по вкладам, которые доступны всем клиентам конкретного банка. ЦБ не включает в показатель предложения с капитализацией процентов.

Также в расчет не попадают депозиты, для открытия которых клиенту необходимо выполнить дополнительные условия. Речь идет, в частности, о покупке инвестиционных паев, открытии индивидуального инвестиционного счета или оформлении инвестиционного либо накопительного страхования жизни.

Кроме того, регулятор не учитывает вклады, в которых на разных этапах срока действия депозита предусмотрены разные процентные ставки.