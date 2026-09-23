«Лептин вырабатывается только во сне». Что будет, если спать меньше 8 часов?

«Гормон сытости лептин вырабатывается только во сне, поэтому у людей, которые мало спят, обычно повышенный аппетит. Если человек регулярно недосыпает, работа щитовидной железы замедляется и хуже вырабатывает тироксин, что влечет за собой развитие гипотиреоза и связанным с ним проблемам — метаболическому синдрому, нарушениям в работе сердца и сосудов», — пояснила Савченкова-Белятко.