«Лептин вырабатывается только во сне». Что будет, если спать меньше 8 часов?
Кардиолог Савченкова-Белятко: недосып ведет к гипотиреозу и болезням сердца
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Недостаток сна может вызывать повышенный аппетит, сбои в работе щитовидной железы и сердечно-сосудистые нарушения, сообщила в интервью РИА Новости врач-кардиолог, терапевт клиники «Будь Здоров» Елена Савченкова-Белятко.
Специалист напомнила, что нормой сна принято считать восемь часов.
«Гормон сытости лептин вырабатывается только во сне, поэтому у людей, которые мало спят, обычно повышенный аппетит. Если человек регулярно недосыпает, работа щитовидной железы замедляется и хуже вырабатывает тироксин, что влечет за собой развитие гипотиреоза и связанным с ним проблемам — метаболическому синдрому, нарушениям в работе сердца и сосудов», — пояснила Савченкова-Белятко.
Некачественный или недостаточный сон, отметила врач, усиливает дневную сонливость и может приводить к росту уровня гормонов стресса, когнитивным и обменным нарушениям, а также к ослаблению иммунитета и повышению риска онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
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