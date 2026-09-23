«Лептин вырабатывается только во сне». Что будет, если спать меньше 8 часов?

Кардиолог Савченкова-Белятко: недосып ведет к гипотиреозу и болезням сердца

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Недостаток сна может вызывать повышенный аппетит, сбои в работе щитовидной железы и сердечно-сосудистые нарушения, сообщила в интервью РИА Новости врач-кардиолог, терапевт клиники «Будь Здоров» Елена Савченкова-Белятко.

Специалист напомнила, что нормой сна принято считать восемь часов.

«Гормон сытости лептин вырабатывается только во сне, поэтому у людей, которые мало спят, обычно повышенный аппетит. Если человек регулярно недосыпает, работа щитовидной железы замедляется и хуже вырабатывает тироксин, что влечет за собой развитие гипотиреоза и связанным с ним проблемам — метаболическому синдрому, нарушениям в работе сердца и сосудов», — пояснила Савченкова-Белятко.

Некачественный или недостаточный сон, отметила врач, усиливает дневную сонливость и может приводить к росту уровня гормонов стресса, когнитивным и обменным нарушениям, а также к ослаблению иммунитета и повышению риска онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

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