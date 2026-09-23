Грузия резко увеличила поставки персиков в Россию: новый рекорд августа

ТАСС: Грузия установила рекорд по поставкам персиков в Россию в августе

Общество

В августе 2026 года Грузия поставила в Россию 8,3 тыс. тонн персиков и нектаринов. Этот объем стал рекордным для августа за время наблюдений. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии, которые проанализировал ТАСС.

Стоимость августовских поставок составила $10,3 млн. По сравнению с августом 2025 года объем экспорта увеличился на 18,6%.

Предыдущий максимальный показатель для августа был зафиксирован в 2022 году, когда Грузия экспортировала в Россию 8,2 тыс. тонн персиков.

Всего за летний сезон — с июня по август — грузинские поставщики отправили в Россию 20,1 тыс. тонн персиков и нектаринов общей стоимостью $25,5 млн.

Помимо России, грузинские фрукты в течение летних месяцев закупали другие страны. В Армению было экспортировано 976,5 тонны, на Украину пришлось 259,1 тонны, а в Белоруссию — 178,3 тонны.

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