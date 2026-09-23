Тихая сладкая угроза. Диетолог Поляков рассказал, чем опасен сахар для кишечника

Диетолог Поляков: злоупотребление сахаром грозит диабетом и ожирением

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Елена Болотова]

Сахар в любой форме может серьёзно навредить здоровью при чрезмерном употреблении, сообщил в интервью aif.ru диетолог Антон Поляков.

«Сахар в любом виде может наносить огромный вред здоровью, если им злоупотреблять. Могут возникнуть проблемы с эмалью зубов, не исключены скачки сахара в крови — сначала резкий подъём, потом резкое падение, есть риск развития сахарного диабета и изменение микробиомного профиля кишечника. Особенно осторожными нужно быть людям, склонным к избыточному весу и ожирению», — перечислил специалист.

Он также рассказал, чем можно заменить сахар тем, кто не готов отказываться от сладкого вкуса. По словам специалиста, подойдут сахарозаменители, в частности стевия, либо так называемый грибной сахар — трегалоза. Эти варианты диетолог назвал относительно безопасными.

Наиболее желательным решением врач считает переход на натуральные источники сладости. Он рекомендовал употреблять обычные фрукты и ягоды, то есть перейти на природные сахара и исключить продукты промышленного производства.

Ранее диетолог Гусева сообщила, что снижение сахара до 5% калорийности уменьшит риск диабета.

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