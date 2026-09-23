«Запах тысячелетий»: чем на самом деле пахнут замороженные мамонты

У мамонтов, найденных в вечной мерзлоте, сохраняется характерный запах разлагающейся органики. При этом отдельные ткани древних животных могут выглядеть так, словно они были заморожены сравнительно недавно. Об этом Life.ru рассказал научный руководитель проекта Всемирного центра мамонта Альберт Протопопов.

По словам ученого, останки мамонтов, пролежавшие в земле десятки тысяч лет, имеют специфический запах, который специалисты называют «мамонтовым». Особенно отчетливо аромат древней органики ощущается непосредственно в местах обнаружения останков в Арктике.

При этом хорошая сохранность тканей иногда создает впечатление, что животное погибло совсем недавно. Однако возраст найденных мамонтов исчисляется тысячами лет.

Протопопов также подтвердил случай, когда исследователь попробовал мясо древнего животного. В 2014 году сотрудник Музея мамонта Семен Григорьев во время раскопок на острове Малый Ляховский попробовал кусок сырого мяса мамонта. Этот эпизод позднее показали в документальном фильме «Генезис 2.0».

Одним из наиболее хорошо сохранившихся экземпляров специалисты считают мамонта Юку, которого препарировали в 2011 году. По словам Протопопова, именно от этого животного удалось получить особенно ценный биологический материал.