Первые минуты дождя — самые опасные: автоэксперт назвал три угрозы для водителей осенью

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Безопасность

Фото: [istockphoto.com/Ali Hanif Sumbul]

Первые осенние дожди могут превратить дороги в опасную ловушку для автомобилистов. На асфальте смешиваются вода, масляные следы и продукты сгорания, а во дворах скользким покрытием становятся опавшие листья. Автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» назвал три главные опасности непогоды и объяснил, почему даже короткая поездка в дождь требует особой осторожности.

С началом дождя дорога становится скользкой не только из-за воды. На асфальте накапливаются масляные следы и продукты сгорания автомобильного топлива. В первые минуты осадков они смешиваются с водой, из-за чего сцепление колес с покрытием может ухудшиться.

«Как только начинается дождик, все эти масляные пятна и продукты сгорания двигателя осаждаются на асфальте. В первые минуты дождя они поднимаются, поэтому машину может занести», — рассказал Славнов.

Дополнительную опасность представляют опавшие листья. Они образуют на дороге скользкий слой, особенно во дворах и на участках, где листва скапливается плотным ковром. Водителям стоит быть внимательнее при маневрировании и не рассчитывать на привычное сцепление колес с покрытием.

Третья опасность осенней непогоды связана не с дорогой, а с состоянием самого водителя. В холодную погоду автомобилисты включают печку, салон прогревается, и человека может начать клонить в сон. Если при этом он теряет концентрацию и перестает соблюдать дистанцию, риск аварии возрастает.

Фото: [istockphoto.com/Vera_Petrunina]

«Сейчас еще такие дни: холодные, люди замерзли, сели в машину, включили печку — и их начинает размаривать. Едут, дистанцию не держат, и вот произошло ДТП», — предупредил Славнов.

По словам эксперта, в дождливую погоду особенно важно сохранять дистанцию и внимательно следить за дорожной обстановкой. Водителю стоит избегать резких маневров и учитывать, что на мокром асфальте автомобиль может вести себя иначе, чем на сухом покрытии. Первые осенние дожди требуют осторожности даже от опытных автомобилистов: опасность может скрываться не только на трассе, но и на привычном маршруте во дворе. А если за рулем начинает клонить в сон, лучше не игнорировать это состояние и остановиться в безопасном месте.

Москву и Подмосковье накроют дожди с 22 по 24 сентября, а к выходным придет заметное похолодание — ночью температура опустится до 3–8 градусов. Самыми дождливыми станут вторник, среда и четверг.

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