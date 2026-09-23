Черданцев назвал легким календарь «Спартака» на старте РПЛ: красно-белые уже сыграли с «Краснодаром» и «Зенитом»

Комментатор Черданцев назвал легким календарь «Спартака» на старте РПЛ

Культура и спорт

Фото: [ФК «Спартак»]

Комментатор Георгий Черданцев высказал на «Матч ТВ» мнение, что у московского «Спартака» был легкий календарь в первых девяти турах Российской премьер-лиги (РПЛ).

Отметим, что «Спартак» уже сыграл с «Зенитом», «Краснодаром» и «Динамо» из лидирующей группы, а также съездил на тяжелые гостевые матчи в Калининград и Грозный.

«У «Спартака» был очень удобный календарь в первых девяти турах. Дальше их ждут выездные игры в Санкт‑Петербурге, Краснодаре, Оренбурге, Воронеже. Не говоря уже о том, что они не сыграли ни одного матча с ЦСКА. На самом деле, по календарю вторая часть сезона у «Спартака» будет значительно сложнее. А команда уже потеряла некоторое количество очков, которые должна была набирать на своем поле», — заявил Черданцев.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице с 19 очками. Столько же набрали ЦСКА и «Динамо», 18 баллов у «Зенита». Лидирует в чемпионате с 21 очком «Краснодар».

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал, кто из свободных агентов может пополнить клубы РПЛ.

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