«Трагедия в тайге». Под Красноярском медведь убил сторожа лесничества

В Красноярском крае медведь убил 39-летнего лесозаготовителя

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

В Енисейском муниципальном округе Красноярского края устанавливаются обстоятельства гибели 39-летнего мужчины в результате нападения медведя. Об этом сообщили в региональном главке СК РФ.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел в ночное время 23 сентября на территории Епшинского участкового лесничества в окрестностях деревни Потапово. Погибший работал лесозаготовителем и охранял технику.

«ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия устанавливаются обстоятельства гибели 39-летнего мужчины в результате нападения медведя… Мужчина работал лесозаготовителем и охранял технику на территории Епшинского участкового лесничества в окрестностях деревни Потапово Енисейского муниципального округа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина скончался на месте происшествия. Следователем выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось о том, что в Прокопьевском районе медведь убежал из-за испуга от сигнала у ж/д путей.

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