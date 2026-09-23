Ипотеку можно переплатить зря: эксперт назвал главную ошибку заемщиков

Досрочное погашение ипотеки может заметно сократить переплату по кредиту, однако для получения максимальной экономии важно правильно выбрать момент и способ внесения средств. Об этом агентству «Прайм» рассказал президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков», профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.

По данным эксперта, в России около 11 млн человек имеют действующие ипотечные договоры. Средний срок таких кредитов составляет 26,8 года.

Перед внесением дополнительного платежа заемщику рекомендуют изучить условия договора. В частности, необходимо проверить наличие ограничений на досрочное погашение и минимальный размер единовременного взноса.

После этого следует определить, что важнее в конкретной ситуации: уменьшить срок кредита или снизить размер ежемесячного платежа. При льготной ипотеке и относительно небольшой кредитной нагрузке дополнительную сумму может иметь смысл направить на сокращение срока. Если доход семьи в будущем может снизиться, например из-за декретного отпуска, снижение ежемесячного платежа позволит уменьшить финансовую нагрузку.

Кулаков также советует вносить деньги для досрочного погашения сразу после списания очередного платежа. При этом одного пополнения ипотечного счета недостаточно: необходимо оформить заявление и указать назначение внесенной суммы. После проведения операции банк должен предоставить обновленный график платежей.

При льготной ипотеке со ставкой 6% годовых отдельное значение имеет возможность временно разместить свободные деньги на депозитах. Если доходность вклада выше ипотечной ставки, накопление средств на краткосрочном депозите до момента досрочного погашения может частично компенсировать расходы по кредиту.

Наибольший эффект от досрочных платежей обычно приходится на начало срока ипотеки. В этот период значительная часть ежемесячного платежа приходится на проценты. Ближе к завершению кредита потенциальная экономия снижается, поскольку большая часть процентов уже выплачена.