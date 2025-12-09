Операция на грани возможного: хирурги из тканей бойца СВО «вырастили» новые мочеточники

Министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов в своем телеграм-канале рассказал, как удалось оказать помощь военнослужащему РФ: урологи-хирурги воссоздали мочеточники из собственных тканей пациента, чтобы вшить их в мочевой пузырь, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Министр рассказал, что боец во время выполнения боевых заданий получил минно-взрывное ранение таза. Первую помощь оказали военные медики. У пациента были сильно повреждены мочевой пузырь и оба мочеточника. Специалисты вывели из почек наружные катетеры, чтобы не нарушать естественные потребности организма. Участника СВО доставили в Кузбасскую областную клиническую больницу имени С.В. Беляева.

«Выполнили сложнейшую реконструктивную операцию, чтобы вернуть участнику СВО качество жизни», — рассказал министр.

По информации министра, в брюшной полости развился рубцово-спаечный процесс, что усложняло работу медиков. Любое их неправильное движение могло привести к тому, что органы уже никогда не смогли бы функционировать. Пациенту понадобилась малоинвазивное вмешательство. Операция прошла успешно. Военнослужащий РФ находится дома.

Министр Тарасов высказал мнение, что российские военные, оказывая помощь военнослужащим, не только выполняют свою работу, но и искренне помогают защитникам Родины.

Ранее сообщалось, что в химкинском лицее открыли «Парту Героя», посвященную погибшему от БПЛА военному медику.