В химкинском лицее открыли «Парту Героя», посвященную погибшему от БПЛА военному медику

Мемориальная парта посвящена участнику специальной военной операции (СВО), военному медику Чингизу Тюрбееву, который был посмертно награжден Орденом Мужества и медалью «За спасение погибавших».

Право открыть парту предоставили дочерям героя, которые учатся в этом лицее. На мероприятии присутствовала вдова погибшего героя. Она поделилась воспоминаниями о муже и рассказала, что он окончил медицинский колледж и с 2017 года работал в Химкинской больнице, а также по совместительству в Красногорске.

Тюрбеев работал и спасал жизни во время пандемии коронавируса в подмосковных больницах. На фронт он отправился добровольно — специально поехал в Калмыкию, чтобы получить повестку.

По словам близких, Чингиз был отзывчивым человеком, всегда готовым прийти на помощь. В роковой день он решил помочь бойцам обустроить окоп. Стояла сильная жара, и он снял часть защитной экипировки. В этот момент произошел взрыв после атаки украинского беспилотника. Получив тяжелое ранение, военный медик скончался по дороге в госпиталь.

Как отметила на церемонии депутат Юлия Ишкова, Парта Героя — это не просто школьная мебель, а символ, который помогает молодому поколению осознавать, что рядом с ними жили и живут настоящие герои.

Ранее сообщалось, что в Котельниках открыли «Парту Героя» в честь погибшего бойца спецоперации.