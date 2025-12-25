В Наро-Фоминске стаи свиристелей устроили завораживающий карнавал

Жителям подмосковного Селятина посчастливилось наблюдать живую зимнюю сказку прямо у своих домов. На ветках рябин обосновались стаи нарядных свиристелей — птиц с ярким хохолком и серебристо-розовым оперением, которые обычно украшают лишь новогодние открытки. REGIONS пообщался с кандидатом биологических наук орнитологом Алексеем Субботиным и узнал, с чем связан массовый прилет столь завораживающих птиц.

Перелет «открыточных» птиц не просто красивое зрелище, а целое природное явление, несущее горожанам конкретную пользу и ценную информацию. Орнитолог Алексей Субботин пояснил, что ситуация — хороший экологический сигнал.

«Их прилет в Подмосковье говорит о том, что в их привычных местах обитания урожай ягод исчерпан. В городе их привлекают высаженные человеком деревья и кустарники, особенно рябина и боярышник», — рассказал REGIONS Субботин.

Таким образом, птицы выступают в роли живых индикаторов экологического благополучия: их присутствие свидетельствует о достаточном разнообразии и сохранности городской зелени в Наро-Фоминском округе.

Для детей и взрослых это уникальная возможность бесплатно и без походов в зоопарк познакомиться с одной из красивейших птиц России. Наблюдение за доверчивыми стайками, занятыми поеданием ягод, — это готовый увлекательный урок биологии, развивающий внимание и интерес к природе родного края.

