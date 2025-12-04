Опять не чудо? В Подмосковье возле храма в декабре распустились розы

У храма святого великомученика Пантелеимона Целителя в Дмитрове прихожане заметили распустившиеся розы, что не свойственно для декабря. Они высказали мнение о настоящем чуде. Однако у чуда есть научное объяснение. В комментарии для REGIONS биолог Полина Ланская предупредила о риске ослабления цветущих кустов роз.

Из-за аномально теплой погоды, установившейся в ноябре и первую декаду декабря, растения восприняли это как знак к продолжению роста, пояснила эксперт. В результате они активировали биологические механизмы, типичные для весеннего сезона.

«К сожалению, это позднее цветение ослабляет кусты: растение тратит драгоценные запасы энергии, которые ему нужны для зимовки. В условиях надвигающихся морозов такие розы особенно уязвимы», — отметила Полина Ланская, биолог из Дмитрова.

Эксперты настоятельно советуют незамедлительно обеспечить кустарникам защиту. Для этого можно использовать еловый лапник, агротекстиль или готовые укрывные каркасы. Такие меры позволят сохранить растения и повысят их шансы на успешную зимовку.

