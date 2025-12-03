Метеоролог заявил, что за 30 лет температура декабря в России выросла на два градуса

Декабрь в России постепенно, но неуклонно теряет свой классический зимний облик. Как прогнозирует руководитель центра «Метео» Александр Шувалов, климатический тренд на потепление будет только усиливаться, и в ближайшие десятилетия первый зимний месяц станет ощутимо мягче. Об этом сообщает радио Sputnik.

Метеоролог приводит конкретные цифры: за тридцатилетний период с 1961 по 1990 год средняя температура воздуха уже выросла на два градуса, что является очень значительным показателем. Этот рост продолжится, хотя и не будет линейным. Это не значит, что каждый следующий декабрь обязательно будет теплее предыдущего — погодные колебания и аномально холодные периоды останутся. Однако в долгосрочной перспективе, если смотреть на средние значения за десятилетия, тенденция очевидна: зима начнет отступать, все чаще запаздывая с приходом и уступая место осенней погоде.

По его словам, последствия этого процесса мы можем наблюдать уже сейчас. На этой неделе, к примеру, центральные регионы страны находятся под влиянием обширного антициклона, который приносит высокое давление и стабильную, но пасмурную погоду без существенных перепадов между днем и ночью. Осадки возможны, но, как отмечает синоптик, это вряд ли будет тот самый пушистый снег, который ложится «белым покрывалом». Чаще это будут дождь или мокрый снег, не способный надолго задержаться на земле.

Синоптик резюмировал, что традиционный снежный декабрь с крепкими морозами постепенно превращается в более теплый, слякотный и неустойчивый месяц. Это долгосрочный процесс, который затронет не только календарь, но и привычный уклад жизни, экосистемы и даже наше восприятие времени года, которое все чаще будет балансировать между поздней осенью и затянувшейся оттепелью.

Ранее синоптик Тишковец заявил, что декабрь в Москве будет очень теплым.