Опрос Inkazan: Готовы ли мужчины строить отношения с женщинами с низкой заработной платой

Издание «Inkazan» провело опрос, согласятся ли женщины начинать серьезные отношения с мужчиной, у которого заработная плата не превышает 35 тысяч рублей. Половина респондентов ответила, что могут связать жизнь с мужчиной, у которого такой уровень заработка. Вторая половина женщин, которые голосовали, дали отрицательный ответ. Тогда издание решило провести опрос, но уже для мужчин.

«Зачем нищету разводить. Настоящая женщина должна зарабатывать хорошо, чтобы могла обеспечивать семью, чтобы могла обеспечить мужские потребности, фитнес, барбершоп, одежду, она же хочет себе ухоженного мужчину — так пусть обеспечит всем необходимым», - высказал мнение респондент опроса издания «Inkazan»

В опросе приняло участие 623 мужчины и 505 женщин, сообщает inkazan.ru. Большинство респондентов мужского пола (73,68%) выбрало вариант ответа, что материальное положение возлюбленной никак не влияет на готовность построить серьезные отношения. Часть мужчин (15,25%) ответило, что не хотели бы жить с женщиной, которая получает 35 тысяч рублей. Этих средств не хватит даже на различные косметические процедуры. Меньшая часть респондентов (11,07%) отметили, что встречаться можно, но жениться на женщине с небольшим финансовым достатком они не хотят.

«Мы живем во времена почти полного равноправия между мужчиной и женщиной. И те из женщин, кто хочет заработать и зарабатывать много — давно уже это делают», - прокомментировал итоги опроса один из участников

Ранее аналогичный опрос проводило издание «NewsNN». Опрос был ориентирован на женскую часть аудитории. Готовы ли они выйти замуж за мужчину, который получает 35 тысяч рублей. 30% опрашиваемых утверждает, что материальное положение не имеет никакого значения для создания семьи. 21% респондентов считают, что можно встречаться, но не ставить штамп в ЗАГСе.