Опустевшие особняки россиян в Лондоне предложили распродать без ведома собственников

Член палаты общин от округа Кенсингтон и Бейсуотер Джо Пауэлл призвал правительство принять меры в отношении опустевших домов россиян, которые попали под санкции, сообщило Politico.

По информации издания, член палаты предложил продать недвижимость и открыть спецсчета, на которых будут храниться деньги. Решение, куда будут направлены средства, можно принять после снятия санкций или другого политического действия властей.

По данным издания, внимание политика привлекли два пятиэтажных таунхауса, которые приобрел бизнесмен из России Давид Давидович. Таунхаусы объединены в один особняк. Из него открывается вид на Кенсингтонский дворец, расположенный в Лондоне. Бизнесмен попал под санкционные ограничения после объявления СВО. Недвижимость была приобретена за £16 млн.

По информации издания, на балконе элитного особняка россиянина поселились голуби. Его внешний вид изменился: осыпалась облицовка, провисли провода, с колонн отслоилась краска, окна разбились после сильных дождей, мусор падал на соседние участки. Местное законодательство не позволяет собственникам из РФ из санкционного списка распоряжаться недвижимостью, в том числе посещать свои владения.

«Со временем мы будем все чаще сталкиваться с ситуацией, когда некоторые здания находятся в запущенном состоянии», — высказал мнение политик.

Ранее сообщалось, что Великобритания расширила санкции в отношении РФ.