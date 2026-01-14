«Орешник» как орудие информационной войны: через бытовые сравнения противник пытается раскачать общество

Генеральный директор Консалтингового центра «Эксперт Групп», медиатехнолог Павел Наливайко высказал мнение, что в наступившим 2026 году россияне столкнутся с попыткой противников страны вести информационную войну, сообщил vostokmedia.com.

Эксперт отметил, что ситуация во внешней политике складывается не самым лучшим образом для Украины. Президент США Дональд Трамп занимается внешней политикой своей страны, а в ЕС заметен раскол. В сложившейся ситуации противник будет еще более активно стараться добиться раскола в российском обществе.

По мнению специалиста, противник выберет такую тактику — давление на эмоции. Для реализации плана берется реальный факт, но преподносится он совершенно с другой стороны. Людей могут настойчиво убеждать, что их жизнь стала сложнее. Экология, ЖКХ, медицина, цены, инфраструктура, безопасность — главные темы, которыми могут манипулировать.

Эксперт отметил, что противник не будет открыто заявлять, что власть плохая. Он может без наличия каких-либо существенных доказательств показывать, что жизнь ухудшается. В данном случае используется бытовой раздражитель, который легче всего цепляет массовую аудиторию.

«Для примера, недавний удар Орешником по Львову обыгрывался именно по такой схеме: в инфополе сравнивали фотографии Львова и Капустина Яра, отмечая, что деньги от ракеты лучше бы направили на развитие русского города», — отмечено в материале.

Ранее сообщалось, что Путин назвал цель запуска российского СМИ в Индии.