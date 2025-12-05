Путин назвал цель запуска российского СМИ в Индии

По словам российского лидера, проект призван выполнить конкретную и важную задачу — донести до индийской аудитории объективную информацию о современной России.

«Новый канал, несомненно, поможет индийской аудитории лучше узнать Россию, россиян и получать объективную информацию о том, что происходит в нашей стране сегодня», — сказал он.

В условиях глобальной конкуренции информационных потоков создание прямого канала вещания на один из крупнейших и стратегически важных рынков мира — это инструмент публичной дипломатии.

Презентация канала сопровождалась яркими нестандартными акциями, нацеленными на привлечение внимания широкой публики. Так, в столице Индии Дели была установлена гигантская матрешка высотой почти пять метров — узнаваемый культурный символ России, адаптированный в формат масштабной городской инсталляции. Этот шаг демонстрирует стратегию «мягкой силы», сочетающую современные медиатехнологии с элементами традиционной культуры для создания положительного образа и повышения узнаваемости бренда RT на новом рынке.

Ранее президент оценил креативный ролик RT про Индию и Россию.