«Орки в ватниках»: Дмитрий Медведев предлагает разорвать дипломатические отношения с ЕС

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал решение Евросоюза запретить въезд гражданам России на территорию стран ЕС на собственных автомобилях, если на них есть номера РФ.

Жители России не имеют право въезжать на территории стран ЕС на автомобилях с государственными регистрационными знаками. Каждая страна имеет право самостоятельно решать, каким способом реализовывать данное нововведение, пишет РБК. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем аккаунте интернет-мессенджера высказал мнение, что подобное решение – это доказательство того, что в Европе россиян считают людьми второго сорта.

Спикер проводит параллель с героями Михаила Булгакова «Собачье сердце»:

«Прямо и без околичностей сказали всем россиянам: вы для нас люди второго сорта. Этакие Шариковы, полуживотные с плохой наследственностью. Как там у Булгакова: «Вы стоите на самой низшей ступени развития, – перекричал Филипп Филиппович, – вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные». И это решение – явно не кара для «преступного агрессивного режима в Кремле». Это конкретный плевок в лицо каждому гражданину России», - написал Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза РФ рассуждает, как России поступить в подобной ситуации. Он уверен, что ни в коем случае нельзя вводить ответные санкции против населения, которое проживает в странах Евросоюза.

Во-первых, такая гуманность и отличает российских политиков от иностранных. Во-вторых, люди, которые приезжают в РФ из-за рубежа, любят наше Отечество.

«Вот тогда-то тщеславные придурки в Брюсселе коллективно и густо наложат в свои штаны (и юбки, конечно). Ибо посольства эвакуируют перед вполне определенными событиями. Кто его знает, на что еще способны эти орки в ватниках из бескрайнего Мордора», - считает Дмитрий Медведев

В качестве ответных мер Дмитрий Медведев предлагает приостановить дипломатические отношения с ЕС.