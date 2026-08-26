Бронированный динозавр из Японии: палеонтологи из Хоккайдо описали новый вид древнего существа

В Японии впервые официально описали новый вид анкилозавра — бронированного динозавра, жившего в позднем меловом периоде около 96–94 млн лет назад, сообщает Sci.News. Исследование опубликовано в журнале Cretaceous Research.

Вид получил название Nipponopelta yezoensis. Его окаменелости нашли еще в 2000-х годах в городе Юбари на острове Хоккайдо, в породах формации Хикагеносава. Среди находок были часть черепа, шейный позвонок и несколько зубов.

Команда палеонтолога Сюмпэя Оябу из Университета Хоккайдо заново изучила образцы с помощью трехмерной компьютерной томографии. Это позволило восстановить скрытые части черепа, включая фрагмент нижней челюсти, два целых зуба и левое внутреннее ухо динозавра.

Анализ показал, что Nipponopelta yezoensis относился к нодозавридам — группе анкилозавров без хвостовой булавы. Причем он оказался ближе к видам из Северной Америки и Европы, чем к немногим ранее известным азиатским нодозавридам.

Ученые считают, что этот динозавр, вероятно, предпочитал прибрежные или эстуарные районы. Такая среда могла сыграть важную роль в расселении нодозавридов между разными регионами древнего мира.