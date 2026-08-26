Как заработать в 2026 году: 29 способов онлайн и офлайн с вложениями и без

Если вы задумываетесь о дополнительном заработке или хотите открыть собственное дело, но не знаете, с какой стороны подойти, — материал Финансы Mail для вас. Эксперты рассказали , как заработать деньги в 2026 году в интернете и офлайн, даже если у вас нет стартового капитала. В обзоре — варианты с финансовыми вложениями и без них, а также советы новичкам и перечень типичных ошибок на старте.

Способы заработка в интернете без вложений

Спектр онлайн-заработка сегодня широк как никогда — выбор зависит от ваших навыков, интересов и личных качеств.

Написание отзывов. Многие интернет-площадки и маркетплейсы поощряют пользователей за оставленные отзывы — это повышает продажи. Однако всерьез рассчитывать на такой доход не стоит: чтобы получить ощутимую сумму, придется потратить уйму времени.

Фриланс. На специализированных биржах можно найти заказы в самых разных сферах — от копирайтинга до веб-дизайна. Для успешного старта понадобится портфолио. На первых порах, вероятно, придется работать недорого, чтобы наработать клиентскую базу и репутацию, но со временем ценник на услуги вырастет.

Консалтинг. Если вы эксперт в какой-либо области, можно консультировать людей по телефону или онлайн. Для этого даже не нужен офис — достаточно иметь телефон и время.

Подработка по специальности. Дополнительный заработок можно найти в своей профессиональной сфере. Учителя берут учеников на репетиторство, журналисты пишут тексты на заказ, дизайнеры берут проекты в свободное время. Искать клиентов можно на фриланс-биржах, в профильных сообществах или через соцсети.

Продажа фотографий. Если у вас есть талант фотографа, снимки можно продавать через платные фотобанки. Сумма вознаграждения зависит от качества, размера и объема прав, которые вы передаете покупателю.

Монтаж видео. Навыки работы с видеоредакторами востребованы как никогда. Можно монтировать ролики для блогеров, создавать клипы или рекламные видео. Заказы часто публикуют в соцсетях и на биржах фриланса.

Блогинг. Один из самых популярных способов среди молодежи. Нужно выбрать тему и формат — кулинария, путешествия, отношения, образование. Когда аудитория подрастет, можно монетизировать канал через рекламу и партнерские программы.

Создание информационных продуктов. Книги, аудиокниги, лекции, онлайн-курсы, видеоуроки и подкасты — все это можно создавать и продавать, получая пассивный доход.

Заработок в интернете с вложениями

Иногда для старта требуется небольшой капитал. Вот самые доступные варианты.

Продажа товаров ручной работы. Если у вас есть хобби — вязание, изготовление игрушек, мыло ручной работы — оформите самозанятость и продавайте свои изделия через соцсети или маркетплейсы. На начальном этапе понадобятся деньги на материалы, рекламу и продвижение. При росте объемов может потребоваться аренда помещения.

Инвестиции. Акции, облигации, криптовалюта, драгоценные металлы или банковский депозит — выбирайте инструмент под свой риск-профиль и изучайте рынок.

Открытие интернет-магазина. Можно торговать чем угодно — от одежды и косметики до товаров для дома и детских игрушек. Увеличить продажи поможет сотрудничество с маркетплейсами.

«Все зависит от того, на какую работу готов согласиться человек. Сейчас достаточно часто можно встретить предложения о написании отзывов о товарах, услугах, и это не требует вложения денег — только наличия времени и желания. Также можно стать фрилансером. Например, продавать свои услуги или товары, размещая информацию в бесплатных чатах. Если есть капитал, можно выстроить более разнообразную стратегию продвижения с использованием более широкого перечня инструментов для продажи продукции», — рассказала Мария Ермилова, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Способы заработка офлайн без вложений

Вариантов «живого» заработка не меньше, чем онлайн. Многие из них не требуют стартового капитала.

Уход за животными. Передержка, зоогостиница на дому или выгул собак — востребованные услуги в любом городе.

Услуги няни. Помощь школьникам с домашними заданиями и сопровождение на прогулках — хороший вариант для студентов и пенсионеров.

Работа промоутером или стендистом. На массовых мероприятиях всегда требуются люди для рекламы товаров и услуг. Главные требования — опрятный вид и грамотная речь. Подрабатывать можно уже с 14 лет.

Работа таксистом. Если есть автомобиль — отлично. Если нет, но есть права — многие компании предоставляют машины из автопарка, правда, за аренду придется платить.

Сдача недвижимости в аренду. Подойдет тем, у кого есть свободное жилье, гараж, парковочное место или дача. Пассивный доход без особых хлопот.

«Что касается офлайна, то здесь также может быть бизнес, связанный с услугами. Например, в сфере красоты и здоровья. Косметолог, парикмахер может принимать у себя дома, и тогда не нужны затраты», — добавила Мария Ермилова.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина ]

Офлайн-бизнес с вложениями

Если есть накопления, их можно пустить в дело.

Пункт выдачи заказов маркетплейса. Главное — выбрать место с хорошей проходимостью и без конкурентов рядом.

Бизнес в сфере красоты. Обучение, минимальные вложения — и можно принимать клиентов на дому. Маникюр, наращивание ресниц, окрашивание бровей, массаж, парикмахерские услуги — выбор огромен.

Открытие магазина. Одежда, обувь, косметика, автозапчасти, стройматериалы — направлений масса. Популярный вариант — работа по франшизе с готовой бизнес-моделью.

Кафе или ресторан. Если вы любите готовить и разбираетесь в еде, можно открыть небольшую точку. Главное — удачное место и уникальное меню, которое выделит вас среди конкурентов.

Покупка недвижимости для сдачи в аренду. Жилая или коммерческая — выбор за вами.

Ошибки новичков и советы старта

Эксперты предупреждают: новички чаще всего совершают одни и те же ошибки. Первая — желание заработать много и сразу. Бизнес требует времени, терпения и последовательности. Вторая — пренебрежение анализом рынка. Прежде чем запускать проект, изучите конкурентов, целевую аудиторию и реальный спрос. Третья — экономия на рекламе и продвижении. Даже лучший товар останется незамеченным без грамотной маркетинговой стратегии.

Чтобы повысить шансы на успех, начинайте с малого, постепенно расширяйте ассортимент или перечень услуг, собирайте обратную связь от клиентов и не бойтесь ошибок — они неизбежны на старте.

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