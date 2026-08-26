Карпукас объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Краснодар»
Полузащитник Карпукас: «Зенит» был больше заинтересован во мне, чем «Краснодар»
Фото: [ФК «Зенит»]
Новичок «Зенита» полузащитник Артем Карпукас в интервью «Спорт-Экспрессу» объяснил, почему при переходе он выбрал петербургский клуб.
24-летним опорником «Локомотива» интересовался не только «Зенит», но и «Краснодар».
«Да, такое было, но „Зенит“ больше был заинтересован во мне. И мне это очень понравилось. Я благодарен, что они смогли договориться», — сказал Карпукас.
Трансфер футболиста обошелся «Зениту» в €5,2 млн, по данным портала Transfermarkt. Карпукас уже дебютировал за новый клуб, выйдя на замену в матче со «Спартаком» (0:2). Эксперты рассматривают футболиста сборной России как потенциальную замену колумбийцу Вильмару Барриосу.
Ранее стало известно, при каком условии «Зенит» сможет продать вингера Луиса Энрике в «Фламенго».